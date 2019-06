Drohnenbild von Landwirtschaft : Bunte Heimatfelder aus luftiger Höhe

Niederkrüchten Nach einem Facebook-Aufruf von Foto- und Videograf Manuel Sanchez (Luftaufnahmen Niederrhein), welcher Landwirt es genehmigen würde ihn bei der Arbeit zu begleiten, meldeten sich die Landwirte Lynders aus Overhetfeld als erstes. Gemeinsam ging es aufs Feld und diese Aufnahme ist entstanden.

So schön sehen unsere Heimatfelder aus der Luft aus: Fotograf Manuel Sanchez hielt die Feldarbeit der Landwirte Lynders aus Overhetfeld mit seiner Drohne fest. „Für mich ist es wichtig, mit meinen Luftaufnahmen auf etwas hinzuweisen. Hier sehen die Menschen wie viel Arbeit hinter dem steckt, was Landwirte täglich leisten“, sagt Sanchez. Seit einem Jahr betreibt er das Unternehmen Luftaufnahmen Niederkrüchten. Der Familienbetreib Lynders hingegen wird in sechster Generation betrieben. Auf 150 Hektar werden Speisekartoffeln, Zuckerrüben, Getreidesorten und bunte Salate angebaut. Damit das alles logistisch einfacher zu bewerkstelligen ist, werden die verschiedenen Kulturen auf einem Feld nebeneinander angebaut. Das erklärt die Farbvielfalt des Ackers in den Aufnahmen aus luftiger Höhe. Juw/Foto: Sanchez