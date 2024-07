Paris 2024 Viersener wird Mannschaftsarzt bei Paralympics

Die Teilnahme an den Olympischen Spielen krönt jede Sportlerkarriere. Das gilt für die Teilnehmer der Paralympischen Spiele, dem Sportwettbewerb für Menschen mit Beeinträchtigungen, natürlich ganz genauso. Am 28. August beginnen die Paralympics in Paris, und ebenso wie die Athleten freut sich der Sportmediziner Thomas Müller, Oberarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Allgemeinen Krankenhaus (AKH) Viersen, auf die Spiele. Müller wurde nämlich vom Deutschen Behindertensportverband (DBS) als Mannschaftsarzt nominiert. Und so wird er hautnah dabei sein, wenn sich rund 4400 der weltbesten paralympischen Athletinnen und Athleten zu den Sommerspielen an der Seine treffen.