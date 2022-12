Vorfall in Schwalmtal-Waldniel Mann von Auto eingeklemmt

Ein Mann (29) aus Herten hat sich bei einem Unfall in Waldniel schwere Verletzungen zugezogen. Er half, wie die Polizei meldet, am Montag gegen 13.50 Uhr einer Waldnielerin (76) beim Versetzen ihres Autos. Der 29-Jährige stand zwischen dem Pkw und der Garage, während die Frau ihren Wagen lenkte. Laut Polizei fuhr sie aus Unachtsamkeit zu weit nach vorne, so dass er zwischen Garage und Pkw eingeklemmt wurde. Zur stationären Behandlung kam der Mann in ein Hospital.