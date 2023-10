Polizei lobt Kunde hält Ladendiebin bei Aldi in Viersen fest

Viersen · Erst hat eine Gruppe von Menschen bei Aldi an der Freiheitsstraße in Viersen drei Einkaufswagen vollgeladen, dann ging sie, ohne zu bezahlen und lud die Waren in ein Auto. Doch ein Mann handelte.

17.10.2023, 15:00 Uhr

In der Viersener Aldi-Filiale an der Freiheitsstraße stahl eine Gruppe die Einkäufe, statt sie zu bezahlen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Laut Zeugenaussage soll es sich bei dem Auto, in das die gestohlene Ware gebracht wurde, um einen dunklen VW-Passat mit rumänischem Kennzeichen handeln. Dies schilderte ein Düsseldorfer (32) der Polizei. Er wollte die Gruppe aufhalten, blockierte deren Auto, doch sie konnte entkommen. Danach hielt der Zeuge eine Tatverdächtige solange fest, bis die Polizei kam. Sie nahm die Grefratherin (28) zunächst fest, entließ sie später aber wieder. Das Kriminalkommissariat West in Dülken ermittelt und sucht Zeugen, die den Diebstahl und das flüchtige Auto beobachtet haben. Kontakt zur Polizei unter ☏ 02162 3770.

