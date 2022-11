Hubschrauber und viele Streifenwagen im Einsatz : Mann unter Drogen flieht vor Polizei - zwei Polizeiautos beschädigt

Schwalmtal Was ein Hubschrauber und mehrere Polizeifahrzeuge nicht schafften, schaffte der Wald: Er beendete eine Vrfolgungsfahrt am Mittwoch. Auf einem unbefestigten Waldstück fuhr sich ein Schwalmtaler mit seinem Quad fest, als er der Polizei zu entkommen versuchte. Dazu hatte er mehrere Gründe.

Ein Quadfahrer hat sich am Mittwoch gegen 14 Uhr eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Schwalmtal-Amern, geliefert, dabei wurden zwei Polizeiautos beschädigt. Dies teilte die Polizei mit. Demnach sei der Mann gegen 13.50 Uhr einer Streife auf der Maximilian-Kolbe-Straße aufgefallen. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass es nicht für ein Quad ausgegeben war. Der Quad-Fahrer missachtete die Anhaltezeichen, versuchte, über einen Feldweg zu fliehen. Die Polizei forderte einen Hubschrauber an; dessen Besatzung sichtete den Flüchtigen. Mehrere Fahrzeuge verfolgten ihn über Feld- und Waldwege, immer wieder verloren sie ihn. Erst als der Mann sich gegen 15.30 Uhr auf einem Waldstück festfuhr, konnten ihn zivile Polizeikräfte festnehmen; er leistete keinen Widerstand. Laut Polizei waren andere Verkehrsteilnehmer nicht in Gefahr. Der Fahrer, ein Schwalmtaler (37), hat keinen Führerschein. Er wurde positiv auf Drogen getestet und kam in Polizeigewahrsam; eine Bluprobe wurde angeordnet. Die Polizei ermittelt.