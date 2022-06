Feuer in Viersen-Süchteln : Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Info

Großflächige Zerstörung der Haut führt dazu, dass die Brandopfer nicht in normalen Betten liegen können. Ein Brandbett bezeichnet einen Liegeplatz für Schwerbrandverletzte in einer spezialisierten Klinik. Deswegen werden Brandverletzte auch oft per Hubschrauber direkt in eine solche Klinik geflogen. Die nächstgelegene ist in Duisburg.