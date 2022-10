Schwerer Unfall in Brüggen : Mann nach Zusammenstoß schwer verletzt

Brüggen Ein 30-jähriger Autofahrer aus Brüggen ist in der Nacht von Freitag auf Samstag zuerst in eine Leitplanke und dann in ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt.

Ein 30-jähriger Autofahrer aus Brüggen ist in der Nacht von Freitag auf Samstag zuerst in eine Leitplanke und dann in ein anderes Fahrzeug geprallt. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dies teilte die Polizei mit. Der Brüggener war mit seinem Wagen um 0.29 Uhr auf der Straße Hülst (B 221) unterwegs. Er kam aus der Richtung Nettetal und fuhr in Richtung Heidhausen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in Höhe Hülst 50 zunächst rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dann eine Leitplanke. Wieder zurück auf der Fahrbahn geriet er in den Gegenverkehr und prallte mit dem entgegenkommenden Wagen eines Brüggeners (69) zusammen. Den 30-Jährige musste ein Rettungswagen in ein Krankenhaus bringen. Der andere Autofahrer blieb unverletzt.