Vorfall in Brüggen : Angreifer in Klinik eingewiesen

Nach der Tat am Samstagabend ermittelt die Polizei wegen Bedrohung. Foto: dpa/Patrick Seeger

Brüggen Nach der Tat in einer Obdachlosenunterkunft am Samstagabend in Brüggen ermittelt die Polizei jetzt gegen einen 31-Jährigen wegen Bedrohung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken