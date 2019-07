Mit Messern bewaffnet : Mann bei SEK-Einsatz in Viersen leicht verletzt

Ein Mitglied des SEK-Kommandos nach dem Einsatz an der Gereonstraße in Viersen. Foto: Günter Jungmann

Der polizeibekannte Mann hatte sich mit mehreren Messern bewaffnet. Spezialeinsatzkräfte nahmen ihn in Gewahrsam.

Ein bewaffneter Bewohner der Gereonstraße in der Viersener Südstadt hat am Mittwochmittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst; dabei kam auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) zum Einsatz. Nach etwas mehr als zwei Stunden war der Einsatz beendet; der Mann wurde von den Beamten mit leichten Verletzungen in Gewahrsam genommen.

„Gegen 12.15 Uhr hat die Polizei eine Meldung erhalten, dass sich ein Mann mit Messern bewaffnet in einem Mehrfamilienhaus an der Gereonstraße aufhalte“, berichtete Polizeisprecherin Antje Heymanns. Die Beamten gingen von einer Bedrohungslage aus, sperrten Teile der Gereonstraße vor dem Gebäude ab. „Das Mehrfamilienhaus wurde geräumt, der Mann befand sich schließlich allein in einer Wohnung“, so die Polizeisprecherin.