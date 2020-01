Vorfall in Viersen : Polizei sucht Zeugen nach Fahrt auf Motorhaube

Viersen Ende Dezember kam es zu dem dramatischen Vorfall auf der A61: Ein Viersener klammerte sich an die Motorhaube eines fahrenden Wagens, stürzte ab und blieb auf der Fahrbahn liegen. Die Ermittlungen dauern an.

Der 53-jährige Viersener, der am Abend des 27. Dezember auf der Autobahn 61 (A61) in Viersen von der Motorhaube eines fahrenden Autos fiel, wird noch immer intensivmedizinisch behandelt. „Der Geschädigte ist nach wie vor für die Polizei nicht ansprechbar“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. „Lebensgefahr kann nach wie vor nicht ausgeschlossen werden.“ Die 51-jährige Lebensgefährtin des Mannes, die am Steuer gesessen haben soll, sei weiter in Untersuchungshaft. „Die Ermittlungen dauern an“. Die dafür eingerichtete Mordkommission Heide sucht nun dringend weitere Zeugen.

Eine Zeugin hatte an jenem Abend gegen 22.25 Uhr die Polizei angerufen, nachdem ihr auf der A61 in Fahrtrichtung Venlo der dunkle Mercedes aufgefallen war, an dessen Motorhaube sich ein Mann festklammerte. Dann stürzt er ab und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Mercedes fuhr weiter. Die Polizei richtete die Mordkomission ein, die Lebensgefährtin des Mannes wurde festgenommen. Gegen die Viersenerin wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Zum Hintergrund der Tat äußert sich die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach derzeit nicht. „Die Ermittlungen gehen weiter“, sagte Staatsanwalt Stefan Lingens am Donnerstag. Die Polizei bittet Zeugen, die am 27. Dezember zwischen 22 und 22.30 Uhr auf dem Rastplatz Bockerter Heide an der A52 in Fahrtrichtung Roermond einen Streit zwischen zwei oder mehreren Personen mitbekommen haben, sich zu melden. Die Ermittler suchen auch nach Zeugen, die dem Verletzten Erste Hilfe geleistet haben, denen ein Auto aufgefallen ist, das in Schlangenlinien auf der A52 und/oder A61 unterwegs war oder denen nach dem Vorfall im Kreis Viersen, insbesondere Kempen, ein dunkler Mercedes aufgefallen ist.