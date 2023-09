Leidenschaft für Kirmessen Mann aus Viersen-Dülken wird Teilzeit-Schausteller

Mit seinem Freund Dorian fuhr Andre Franken am 8. Januar nach Hamburg. „Nach der ersten Runde wusste ich, dass ich es haben wollte“, erinnert er sich. „Ich habe erst einmal meinen Lkw-Führerschein gemacht, um die Neuerwerbung selber ziehen zu können.“ Der Holzboden wurde gestrichen, LED-Beleuchtug angebracht und eine zweisprachige Jinglebox installiert. Jetzt stehen die Erneuerung des Mitteltuchs an, für die Mitte soll eine beleuchtete Figur angeschafft werden. In der Winterpause will Familie Franken Elemente wie Roller, Fahrräder, Autos und Pick-Up neu lackieren.