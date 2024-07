18-Jähriger aus Kreis Viersen von Blitz getroffen Tödliches Drama auf dem Zugspitzgipfel

Mehr als 70 Kilometer weit kann man vom Zugspitzpatt aus in die Ferne blicken am Morgen dieses Sonntags. Diesen Tag wollen drei Freunde aus verschiedenen Gemeinden des Kreises Viersen zu einem Ausflug auf Deutschlands höchsten Berg nutzen – und auch das Gipfelkreuz in 2962 Metern Höhe besuchen. Mehr als eine halbe Million Touristen besucht jedes Jahr die Zugspitze. Doch an diesem Sonntag kehren nur zwei der drei Freunde zurück. Der dritte, ein 18-Jähriger Grefrather, überlebt den Ausflug nicht. Bei einem plötzlichen Gewitter wird er von einem Blitz tödlich getroffen.