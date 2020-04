Brennende Mülltonnen in Brüggen : Brüggener räumt Brandstiftung ein

Die Polizei nahm den 26-Jährigen vorläufig fest. Foto: dpa/Carsten Rehder

Brüggen Die Polizei hat am Sonntag einen 26-jährigen Mann aus Brüggen vorläufig festgenommen. Er soll am Dienstagabend an der Straße In der Haag in Brüggen eine Mülltonne in Brand gesteckt haben – in der Folge gingen rund 20 weitere Mülltonnen in Flammen auf, auch eine Straßenlaterne und ein angrenzendes Gebäude wurden beschädigt.

