Vorfall in Brüggen : Mann bei Unfall schwer verletzt

Brüggen Der 32-Jährige prallte gegen ein Auto und stürzte. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Wegen eines Unfalls am Donnerstagabend ist ein 32-jähriger Mann aus Brüggen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei war der Mann mit seinem Kleinkraftrad am Hagenkreuzweg in Richtung Herrenlandstraße unteregs. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr Hochstraße/Hagenkreuzweg/Herrenlandstraße übersah er den im Kreisverkehr fahrenden Wagen eines 51-jährigen Mannes aus Wassenbergs, prallte gegen das Auto und stürzte. Der Brüggener wurde per Rettungswagen in ein Hospital gebracht.