Aktion in Viersen : „Bitte berühren“ - Kunst zum Anfassen mitten in der Stadt

Viersen Künstler Manfred Webel lädt für eine gute Woche in seinen mobilen Kunstcontainer ein. Gemeinsam mit einem Team entwickelt er Objekte, die Besucher gerne berühren dürfen.

Wie oft hat es Ihnen bei einem Besuch im Museum schon in den Finger gekribbelt, weil Sie so gerne einmal eine Skulptur oder vielleicht sogar ein Bild berühren wollten? Das geht normalerweise nicht, das wissen die Museumsbesucher. Vom 14. bis 22. August kommen alle Menschen mit dem gewissen Kribbeln in den Finger in den Genuss, genau das tun zu dürfen. Dann heißt es auf dem Platz zwischen Galerie, Kreishaus und Skulpturensammlung: „Bitte berühren!“ Der in Paderborn lebende Künstler Manfred Webel lädt für eine gute Woche in den Mobilen Kunstcontainer, seine Kunstwerkstatt, ein, um nicht nur zu berühren, sondern auch gemeinsam mit ihm selbst kreativ tätig zu werden.