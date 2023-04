Tradition im Kreis Viersen Wo es noch Maibäume gibt - und was man beachten muss

Traditionell werden Maibäume nicht gekauft – „der Baum muss selbst gefällt und selbst geschmückt sein“, erläutert Nico Karsch, Vorsitzender der Anrather Landjugend. Die Suche nach dem Baum als Liebesbeweis ist nicht so einfach. Zu den Anbietern gehört die Viersener Waldjugend, die auch in diesem Jahr wieder Maibäume auf den Süchtelner Höhen (am ehemaligen Kletterpark und Minigolfplatz) verkauft. Der Verkauf startet am Sonntag, 30. April, um 10 Uhr und dauert nur solange, wie der Vorrat reicht. Erfahrungsgemäß können die Bäume und auch das angebotene Kreppband schon vor 18 Uhr weg sein. „Mit dem Kauf schont man nicht nur die Umwelt, sondern leistet auch einen sehr wichtigen Beitrag für unsere Jugendarbeit“, so die Waldjugend. Der gesamte Erlös dieser Aktion gehe an den Förderverein der Deutschen Waldjugend.