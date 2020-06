Mahnwache in Viersen : Ein Banner für den Klimaschutz

Viersen Die Parents for Future hielten eine Mahnwache vor der Festhalle ab.

Vor der Viersener Festhalle hielten am Dienstagnachmittag Mitglieder der Gruppe Parents for Future eine Mahnwache ab. Mit einem großen Banner wollten sie die Mitglieder des Ausschusses für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz, die sich drinnen zu ihrer Sondersitzung einfanden, an ein Ende 2019 per Ratsbeschluss gefasstes Ziel erinnern: Bis 2035 soll in Viersen der Ausstoß des Treibhaus-Gases CO 2 pro Einwohner und Jahr von 8,5 auf zwei Tonnen sinken.