Vorfall in Niederkrüchten : Trickdiebe fliehen mit Schmuck und Geld

Vorfall in Niederkrüchten

Niederkrüchten Zwei Männer haben Seniorin in Niederkrüchten um Schmuck und Geld betrogen. Sie verschafften sich unter einem Vorwand Zutritt zu ihrer Wohnung.

Am Montag gegen 13.30 Uhr haben zwei Männer im Haus einer Seniorin an der Straße ‚Am Stein‘ in Niederkrüchten geklingelt, gaben sich als Telekom-Mitarbeiter aus und erklärten, die Leitungen prüfen zu müssen. Die Frau ließ beide ins Haus. Während einer der Männer mit ihr ein Gespräch aufnahm, durchsuchte der zweite laut Polizei die Wohnung. Nach 45 Minuten gingen beide und nahmen Geld und Schmuck mit. Beide Trickdiebe sind 20 bis 30 Jahre alt, sie trugen schwarze Hosen und schwarze Jacken. Die Kripo sucht jetzt Zeugen; diese melden sich unter Ruf 02162 3770.