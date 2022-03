Jugendliche in Viersen : Viersens Mädchentag auch für Schwalmtalerinnen

Bettina Passon (l.), Brigitte Bimmermann-Winzker und Michael Willemse packen Tüten für den Mädchentag am 12. März. Foto: Volksbank

Viersen Den Viersener Mädchentag gibt‘s am 12. März zum zehnten Mal. Erstmals können auch Mädchen aus Schwalmtal und Niederkrüchten an dem Event vom „Alo“ und Josefshaus geht zum zehnten Mal an den Start. Wie im Vorjahr gibt es eine Online-Variante mit einer prall gefüllten Tüte.

Von Bianca Treffer

Unterschiedliche Schminkutensilien, einzeln verpackte Backzutaten samt Rezepten und Bastelmaterialien mit Anleitungen, darunter auch Stoffe und Nähmaterial, stapeln sich auf den Tischen im Dülkener Kinder- und Jugendzentrum „Alo“ der Pfarrgemeinde St. Cornelius und Peter. „Das werden wir jetzt alles in Papiertüten zum jeweiligen Thema verpacken, angefangen von Schminken über Backen bis hin zum Nähen. Die Thementüten gehen dann in den großen Jutebeutel“, sagt „Alo“-Leiterin Bettina Passon. Zusammen mit Brigitte Bimmermann-Winzker, Leiterin des Josefshauses in Süchteln, geht es an die Arbeit. Mit dem Tüten-Packen sind die Vorbereitungen für den Viersener Mädchentag angelaufen.

Am Samstag, 12. März, geht es zum zehnten Mal an den Start — wie im Vorjahr online. Daher spielen die vorab gepackten 80 Tüten eine große Rolle. Sie sind ein wichtiger Teil des Mädchentages, zu dem das „Alo“ gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendzentrum Josefshaus einlädt. Die Veranstalter bieten drei Online-Workshops an, bei dem das Tütenmaterial zum Einsatz kommt.

Info Die Anmeldung für die Tüten nehmen das ALO, Telefon 02162/52932, Mail alo@st-cornelius-und-peter.de, das Josefshaus, Telefon 02162/70255, Mail josefshaus-viersen@web.de sowie das Chilly, Telefon 02163 9870660 und das doc5, Telefon 02163/32589, bis zum 9. März entgegen. Unter www.discord.gg/gq77ttVBSn können sich die Teilnehmerinnen dann am 12. März zum Online-Mädchentag zuschalten.

Los geht es um 14 Uhr mit Schminken und Frisieren, wobei etliche Schminkutensilien inklusive unterschiedlicher Tattoos in besagter Tasche sind. Dem schließt sich um 15 Uhr Zumba an, allerdings ohne Tüteninhalt. Den Abschluss bildet der Back-Workshop, bei dem Cookies gebacken werden. Auch hier gilt: Alle Zutaten befinden sich in der Tasche. „In den Tüten ist aber noch viel mehr drin, was mittels genauer Anleitung in Eigenregie umgesetzt werden kann“, sagt Bimmermann-Winzker. So können Kirschkernkissen ohne Nähmaschine genäht werden, und die Herstellung eines Handpeelings aus Honig und Zucker ist ebenso möglich. Es gibt die Drei-Zutaten-Kekse. Falteier aus Regenbogenpapier für Osterkarten oder als Deko genutzt sowie Osterhasen, die Platz für ein Geschenk haben, gehören zu den weiteren Optionen des Tütenmaterials.

Am 12. März sind auch Kooperationspartner online mit von der Partie: der SKF, Donum Vitae, die Diakonie Krefeld-Viersen sowie das Gesundheitsamt des Kreises Viersen mit der Beratungsstelle Aids und sexuell übertragbaren Infektionen. Sie stehen den Teilnehmerinnen unter dem Titel „Heimliche Fragen“ in einem gesonderten Online-Raum zur Verfügung. Erstmalig steht das Angebot des Viersener Mädchentages auch den Besucherinnen vom Chilly in Amern und dem doc5 in Niederkrüchten offen.

Bis Mittwoch, 9. März, müssen sich die Mädchentag-Teilnehmerinnen für eine Tüte im „Alo“, Josefshaus, Chilly bzw. doc5 anmelden. Dort, wo sie sich angemeldet haben, können sie die Tüte dann am 11. März zwischen 14 und 16 Uhr abholen. „Natürlich kann man aber auch ohne Tüte den Mädchentag und seine Onlineangebote nutzen“, sagt Passon. Die Online-Anmeldung erfolgt über Discord, das Programm, über das auch das virtuelle Jugendzentrum läuft.