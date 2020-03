Süchteln : Boxen und Beauty-Ecke: Der Mädchentag im Josefshaus

Süchteln Fest in Mädchenhand präsentiert sich am Samstag, 7. März, das Süchtelner Josefhaus, Ostring 33. Zum achten Mal veranstalten die beiden Kinder- und Jugendzentren Alo und Josefshaus gemeinsam einen Event für Mädchen im Alter zwischen elf und 16 Jahren.

Los geht es um 10 Uhr mit einem Frühstücksbüfett. Danach können die Teilnehmerinnen frei wählen, was sie gerne ausprobieren möchten. Den ganzen Tag über kann zwischen den Angeboten gewechselt werden. Zur Verfügung steht unter anderem eine Beauty-Ecke mit Schminken und Styling für die Haare unter fachlicher Anleitung. In der Kreativecke locken Holzwerkstatt und Nähworkshop. Henna-Tattoos sind ebenso möglich. Neu in diesem Jahr ist ein „Girl Power Workshop“, bei dem eine Einführung ins Boxen und unterschiedliche Selbstbehauptungsstrategien angesagt sind. Ein Höhepunkt wird gewiss ein professionelles Fotoshooting sein, bei dem es die Fotos direkt zum Mitnehmen gibt. Mit von der Partie sind etliche Kooperationspartner. Insgesamt sind rund 30 Helfer im Einsatz, um den Teilnehmerinnen von 10 bis 17 Uhr einen einmaligen Tag zu bieten.