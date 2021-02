Aktion in Viersen : Mädchentag mit Workshops und gefüllten Tüten

Aktion in Viersen

Dülken/Süchteln Corona kann den neunten Mädchentag nicht aufhalten. Das Event von Alo und Josefshaus geht diesmal online und hat ein Tütenangebot in petto.

Im Dülkener Kinder- und Jugendzentrum Alo der Pfarrgemeinde St. Cornelius und Peter ist Tüten packen angesagt. 50 Stofftaschen gilt es mit Schminksachen, Nähutensilien, Bastelmaterial, Zutaten für die Herstellung eines Lippenbalsams sowie Obst zu füllen. Die Tüten sind ein wichtiger Teil des Mädchentages, zu dem das Alo gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendzentrum Josefshaus, das sich in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Clemens befindet, einlädt.

„Wir lassen uns von Corona nicht aufhalten und veranstalten unseren nunmehr neunten Mädchentag coronakonform und das mit Hilfe der Tüten und eines Online-Angebotes“, informiert Bettina Passon, Leiterin vom Alo. Am Samstag, 6. März, startet der Mädchentag, nur dass es diesmal nicht ins Josefshaus geht, sondern die elf- bis 16-jährigen Mädchen daheim vor dem Rechner sitzen beziehungsweise sich in Eigenregie mit dem Inhalt einer Tüte beschäftigen. Denn zu den Materialien, die sich in jeder Tüte befinden, gibt es eine genaue Anleitung.