Polizei Viersen ermittelt Zwölfjährige geschlagen

Viersen · Eine Zwölfjährige ist am Donnerstag an einer Bushaltestelle in Viersen von zwei anderen Mädchen geschlagen, zu Boden gezogen und getreten worden.

23.12.2022, 15:55 Uhr

Wer hat den Vorfall an der Bushaltestelle Oberrahserstraße beobachtet und kann Hinweise geben? Die Polizei ist unter Telefon 02162 3770 erreichbar. Foto: dpa/Friso Gentsch

Das berichtete die Polizei. Die Zwölfjährige habe gegen 12 Uhr an der Haltestelle Oberrahserstraße auf den Bus gewartet, als zwei ältere Mädchen sie zunächst angesprochen hätten. Kurz darauf sollen sie handgreiflich geworden sein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02162 3770 zu melden.

(naf)