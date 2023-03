LVR-Klinik Viersen-Süchteln Erste Operationen in den neuen Sälen

Mit den beiden neuen Sälen konnte die Klinik, die als sogenanntes Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung ein Kompetenzzentrum in der Region ist, ihre Kapazitäten erweitern. „Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage haben wir uns entsprechend in der Verantwortung gesehen, zu reagieren“, so Neßler. Integriert sind die beiden neuen OPs in einem Gebäudeanbau, der seit Sommer vergangenen Jahres realisiert wurde. Damals wurden insgesamt 13 Gebäudeteile per Schwertransport vom Hersteller aus Mittelfranken geliefert.