LVR-Klinik für Orthopädie Viersen Auszubildende in der Pflege leiten Klinik-Station

Ziel des Bezugspflege-Projekts sei die gezielte Stärkung von eigenständigem Arbeiten und dem Übernehmen von Verantwortung, erklärt die LVR-Sprecherin weiter. „Zusätzlich lernten die jungen Frauen und Männer auch, als Team enger zusammenzuarbeiten.“ In der Woche seien sie Ansprechpartner für die Patienten gewesen, hätten die Ärzte bei den Visiten auf der Station begleitet und gelernt, welche organisatorischen Aufgaben im Alltag zusätzlich anfallen. So seien neben der Pflege Aufgaben wie das Ausarbeiten von Visiten, Schichtübergaben und die Kommunikation in berufsübergreifenden Teams in den Fokus gerückt. „Begleitet wurden sie dabei stets von Praxisanleitenden, die bei Fragen zur Verfügung standen.“