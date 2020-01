Klinik in Viersen : Umzug und Logistik

Süchteln Bisher ist das „Haus 30“ mit 176 Betten das Hauptstationsgebäude der Erwachsenenpsychiatrie der LVR-Klinik Viersen. Das wird sich aber ändern.

Und zwar dann, sobald alle Möbel im neuen Haus 12 angekommen, alle Räume eingerichtet sind: Von den 176 Plätzen sind künftig 134 im Neubau, in Haus 30 bleiben vorerst die Abteilung für Psychosomatische Medizin und zwei Stationen der Psychotherapie. Auch in anderen Häusern auf dem LVR-Gelände in Süchteln stehen Änderungen an.