LVR-Klinik in Viersen: Strafgefangener aus Forensik stellt sich

Viersen Der Anfang Oktober aus der LVR-Klinik in Viersen-Süchteln geflohene 26-Jährige hat sich gestellt. Der Mann soll sich zuvor in der Wohnung einer weiblichen Pflegekraft versteckt haben. Gegen die Frau wird ermittelt.

Am 5. Oktober war Michael M. von einem genehmigten und unbegleiteten Ausgang nicht mehr in die Klinik in Süchteln zurückgekehrt. Ein Gericht ordnete zwei Tage später eine Öffentlichtkeitsfahndung an.