LVR-Bildungszentrum Viersen 15 neue Pflegefachfrauen

Fast alle von ihnen werden in einem der drei Häuser ihre Karriere weiterführen. Beate Niehaus, Leiterin des Bildungszentrums, verweist auf die Bedeutung des Berufsfeldes, in das die Examinierten nun starten: „Sie spielen eine unersetzliche Rolle im Leben der Pflegeempfängerinnen und -empfänger, die auf ihre Unterstützung angewiesen sind. Sie stehen Tag und Nacht an vorderster Front, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen und damit auch unserer Gesellschaft zu erhalten.“