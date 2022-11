Einbruch in Viersen : Täter fliehen mit Luxustaschen, Rad und Föhn

Einbruch in Viersen

Viersen Wertvolle Beute machten Unbekannte bei einem Einbruch in einem freistehenden Einfamlienhaus in Viersen: Sie nahmen Louis-Vuitton-Tachen und -schals, außerdem ein Rennrad, Föhn und Glätteeisen mit.

Ein Rennrad der Marke Cube in Anthrazit, Louis-Vuitton-Handtaschen und -Schals, ein Föhn und ein Glätteeisen sind die Beute von Einbrechern. Laut Polizei hebelten sie zwischen Freitag, 18. November, 17.30 Uhr, und Samstag, 12.40 Uhr ein Erdgeschoß-Fenster eines freistehenden Einfamilienhauses an der Rahserstraße in Viersen auf. die Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter Ruf: 02162 3770.