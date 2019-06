Viersen : Lustiger Rad fahren

Comedian David Werker ist in diesem Jahr ebenso dabei wie... Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Süchteln In der achten Auflage der Freunde- und Familienradtour „Luft & Pumpe“ werden am Samstag Waden und Zwerchfell gleichermaßen trainiert. Was die Teilnehmer erwarten dürfen.

Radfahren, Rätsel, Comedy und Live-Musik, das alles kombiniert mit einem kinderfreundlichen Konzept – was 2011 mit rund 30 Teilnehmern begann, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Vorzeige-Event des niederrheinischen Radtourismus entwickelt. Auch in der mittlerweile achten Auflage der beliebten Freunde- und Familien-Radtour werden sich am Samstag, 15. Juni, wieder zahllose Teilnehmer auf den Weg machen und per Fahrrad einige der schönsten Flecken zwischen Niers und Süchtelner Höhen erkunden.

...Martin Zingsheim, der sein neues Programm präsentiert und... Foto: agentur

Dabei ist neben dem Spaß an körperlicher Bewegung auch mentale Fitness gefragt – schließlich sind bei der legendären „Ritzeljagd” für Gruppen ab vier Personen auch in diesem Jahr wieder knifflige Rätsel und kurzweilige Spiele am Wegesrand platziert. Neben dem Wanderpokal „Die goldene Pumpe“ winken den Siegern kleine und große Sachpreise.

Matthias Reuter („Wenn ich groß bin, werd’ ich Kleinkünstler“). Foto: RP/Veranstalter

Höhepunkte sind auch diesmal wieder die Auftritte gestandener Größen und vielversprechender Talente der deutschen Kleinkunst und Comedy-Szene. An den Etappenzielen sind Bühnen aufgebaut, auf denen für alle Altersgruppen und Humorvorlieben etwas geboten wird: Von Stand-up-Comedy bis Kabarett, von Singer-Songwriter bis Improtheater.

Für Martin Zingsheim, den mit Auszeichnungen überhäuften Comedian aus Köln ist Verzicht der wahre Luxus. Kein Fleisch, keine Laktose, keine Religion und vor allem keine eigene Meinung - einfach loslassen. Zingsheim hat sich frei gemacht. Bei „Luft und Pumpe“ präsentiert er sein brandneues Programm, in dem er sprachlich brillante Komik und rasante Gags mit kritischer Tiefenschärfe zu verbinden weiß. Bei ihm erfahren die Zuschauer, warum viele zweitägige Fernreisen nur noch in fair gehandelten Öko-Klamotten antreten und ihr Wasser in Plastikflaschen aber dafür mit dem Elektrofahrrad transportieren.

David Werker (36), hochgelobter Gewinner des Deutschen Comedypreises als bester Newcomer, hat beim Einschlafen Angst davor, dass alle Ecken vom Spannbettlaken gleichzeitig losflitschen. Und er lebendig gefangen ist, in einem Laken-Kokon. Weil die anderen sagen: „Werd‘ erwachsen, David!“ hat er jetzt die Ecken des Spannbettlakens festgetackert. Er wird unter anderem der dringenden Frage nachgehen, wann genau wir mit unserer tagtäglichen „Erwachsenentarnung“ eigentlich alle auffliegen.

„Wenn ich groß bin, werd’ ich Kleinkünstler“ ist das fünfte Programm des Kabarettisten Matthias Reuter. Der wurde, so die Legende, als Kind einmal gefragt, was er denn mal werden wolle, wenn er groß sei. Seine Antwort: „Wie groß muss das denn genau sein?“. Für Reuter ist Humor eine Frage der Perspektive: Von unten nach oben lacht es sich viel herzlicher als umgekehrt. Matthias Reuter kennt die Wahrheit auch nicht. Aber seine erfundenen Geschichten kommen oftmals nah dran. Dafür ist er zuletzt mit dem Publikumspreis des Hessischen Kabarettpreises 2018 ausgezeichnet worden. Klassisches Improtheater präsentieren die Frizzles. Mit spontan entwickelter Situationskomik und virtuos improvisierten Pointen auf zugeworfene Stichworte wusste das Duo bereits im vergangenen Jahr Kinder und Eltern gleichermaßen in seinen Bann zu ziehen. Das kam so gut an, dass die Veranstalter die Beiden nun erneut verpflichteten.

Ebenfalls aus dem vergangenen Jahr noch in bester Erinnerung: Das Akustik-Powerrock-Trio Free Barbie – kill Ken. Die Drei werden auch diesmal wieder für beste Stimmung auf der Abschlussparty sorgen.