Lütterbeach 2023 in Niederkrüchten Eine Strandbar am Wasser - und nah am Linienbus

Niederkrüchten · Wasser, Sand, bunte Cocktails – wer denkt da direkt an Niederkrüchten? Das passt aber. Denn seit fünf Jahren sorgt Caterer Klaus Amberg mitten in Alt-Niederkrüchten für Ferien-Gefühle. Was neben einem XXL-Sandkasten dazu gehört.

11.05.2023, 16:14 Uhr

Der feste Untergrund auf der Wiese ist errichtet, ein Teil der Palettenmöbel steht zum weiteren Aufbau bereit. Bis zur Eröffnung am „Lütterbeach“ ist noch einiges tun. Foto: Daniela Buschkamp

„Herr Amberg, wann kommt der Sandkasten?“ Diese Frage hört Caterer Klaus Amberg seit Montag immer wieder. An diesem Tag hat er mit seinem Team mit dem Aufbau der Außengastronomie am Lindbruch begonnen. Der Sand gibt dem „Lütterbeach“ seinen Namen. Aufgebaut wird der von Baumstämmen umrandete Sandkasten am Montag, 15. Mai.