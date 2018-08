Fahne der Lüttelforster St.-Jakobus-Bruderschaft: Lüttelforster Bruderschaftsfahne ist Handarbeit

Schwalmtal Rund 20 Monate hat der Mönchengladbacher Paramentensticker Hubert Schüler an der neuen Fahne der Lüttelforster St.-Jakobus-Bruderschaft gearbeitet. Laut dem 83-Jährigen gibt es nur noch zwei Menschen in Deutschland, die die Nadelmalerei beherrschen.

Als Paramente bezeichnet man die im Kirchenraum und in der Liturgie verwendeten Textilien, die oftmals künstlerisch aufwendig gestaltet sind. Die alte Ursprungsfahne der Lüttelforster Bruderschaft von 1981 befand sich in einem desolaten Zustand – eine neue Fahne sollte in einer Qualität angeschafft werden, dass sie sehr lange halten könne. Der Paramentensticker Schüler erklärte sich bereit, die Fahne nach dem alten Vorbild per Hand neu zu gestalten. So entstand ein kleines Kunstwerk, wie es noch selten zu finden ist.