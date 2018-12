Niederkrüchten: Niederländer und Deutsche erinnern an Gewaltmarsch

NIEDERKRÜCHTEN Die gemeinsame Gedenkveranstaltung beginnt am Sonntag, 30. Dezember, um 13.45 Uhr im Lüsekamp.

In diesen Tagen jährt sich zum 74. Mal die Ermordung von 14 Männern aus dem niederländischen Roermond durch ein deutsches Erschießungskommando. In der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember 1944 waren die 13 Niederländer und ein polnischer Zwangsarbeiter im Lüsekamp hingerichtet worden, weil sie der Aufforderung der deutschen Ortskommandatur, sich zum Arbeitseinsatz zu melden, nicht nachgekommen waren.

Nach diesem grausam statuierten Exempel meldeten sich beinahe 3000 Männer und Jungen aus Roermond, die am 30. Dezember 1944 in einem Gewaltmarsch von der Roermonder Heilig-Herz-Kirche durch Schnee und Eiseskälte nach Dülken getrieben und von dort in die Zwangsarbeit deportiert wurden. An diese Geschehnisse erinnern Niederländer und Deutsche seit 1996 gemeinsam am Mahnmal im Lüsekamp, das 1996 nahe der Erschießungsstelle errichtet wurde.