Schwalmtal : "Lü"-Chef will vier Millionen investieren

Die Lüttelforster Mühle wurde 1456 erstmals erwähnt. Die heute sichtbaren Gebäudeteile stammen aber aus dem 18. Jahrhundert. Foto: Jana Bauch

Schwalmtal Der Inhaber der Lüttelforster Mühle will das Haus an der Schwalm als Hochzeitslokal ausbauen. Ein Hotel, 100 Stellplätze und ein Golfplatz gehören zum Konzept. Nun sucht Zimmermann einen Partner für seine Idee

Der Inhaber der Lüttelforster Mühle will sein Angebot erweitern. "Unser Lokal soll künftig reserviert sein für Traumhochzeiten", sagt der 62-Jährige. Der Steuerberater, der in Lobberich lebt und in Mönchengladbach arbeitet, übernahm vor elf Jahren die Lüttelforster Mühle gemeinsam mit einem Partner, dem 2011 verstorbenen Sportmanager Norbert Pflippen. Inzwischen zählt die "Lü" mit Restaurant und Hotel rund 40.000 Besucher im Jahr.

Wie Zimmermann berichtet, könne sich der Betrieb vor Anfragen heiratswilliger Paare kaum retten. Das will der "Lü"-Chef nun zum Anlass nehmen, das historische Mühlen-Ambiente für Hochzeiten passend umzugestalten. "In meinem Kopf habe ich für die hintere Schwalm-Terrasse eine prachtvolle Orangerie nach kurfürstlichem Vorbild des Dresdner Zwingers sowie einen Rosengarten für freie Trauungen", berichtet Zimmermann. Die Gemeinde Schwalmtal habe bereits signalisiert, dass sie Interesse an standesamtlichen Trauungen in der Lüttelforster Mühle habe. Bislang können Paare in Schwalmtal im Standesamt des Rathauses am Markt in Waldniel heiraten. Besondere Orte für "Ambiente-Trauungen" wie in anderen Gemeinden gibt es noch nicht.

Info Mühlenbetrieb 1954 eingestellt Geschichte Die Lüttelforster Mühle, Lüttelforst 303, wurde im Jahr 1456 erstmals erwähnt. Sie wurde als Öl- und Getreidemühle erbaut, der Betrieb wurde 1954 eingestellt. Seit 1900 wird sie auch als Gaststätte und Hotel genutzt. Wandern Rund um die Mühle führen Wanderwege, empfehlenswert ist beispielsweise der Rundwanderweg A5 "Lüttelforst" des Naturparks Schwalm-Nette. Start ist an der Mühle, der Weg führt über Tetelrath (Länge 4,5 Kilometer).

Um das neue Konzept in den Mühlen-Betrieb einzubetten, will Zimmermann investieren. Er strebt einen Hotel-Neubau mit 30 bis 40 Zimmern an - derzeit verfügt das historische Gebäude über 14 Zimmer. Angeschlossen werden sollen ein Golfplatz an der Schwalm und damit einhergehend eine Erweiterung des Parkplatzes für 100 Fahrzeuge. "Wir wollen circa vier Millionen Euro investieren und suchen für die Realisierung unserer ambitionierten Pläne einen finanzstarken Partner aus der Hotellerie", sagt Zimmermann. Neben Hochzeiten will er künftig verstärkt auf Events setzen, etwa Firmenfeiern oder Geburtstage ausrichten und Konzerte organisieren. Gleichzeitig soll der großzügige Ausbau dem À-la-carte-Betrieb genügend Raum geben: "Das entspricht einfach dem Wunsch unserer Gäste."



Dass es dem "Lü"-Betreiber mit dem Hotelausbau ernst ist, sieht man auch daran, dass derzeit eine Kläranlage nach aktuellem Stand der Technik eingebaut wird, die den Betrieb im sensiblen Gebiet des Naturparks Schwalm-Nette auf ein höheres ökologisches Niveau bringen soll. Die Maßnahme wird vom Technischen Umweltschutz und vom Lebensmittelüberwachungsamt des Kreises Viersen begleitet.

Im vergangenen Jahr hatte der deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) die Lüttelforster Mühle im Umweltcheck zum zweiten Mal mit der Goldmedaille ausgezeichnet. 2015 hatte die "Lü" erstmals Gold bekommen, das Zertifikat gilt für zwei Jahre.

Der Betrieb musste sich für den Umweltcheck einem Prüfkatalog unterziehen. Unter anderem bewertet wurden nachhaltiges Wirtschaften mit umweltschonenden Verfahren, Vermeidung von Abfällen und klimafreundlicher Energieeinsatz. Zimmermann versichert: "Wir wollen uns auf den Lorbeeren des zweiten Dehoga-Goldes in Folge nicht ausruhen, sondern auch künftig höchsten Umweltansprüchen gerecht werden."

