Parksituation in Viersen Lösung für Parkplatzproblem gesucht

Die Süchtelner Höhen im Viersener Stadtteil Süchteln sind ein beliebtes Ausflugsziel. Sie ziehen Jogger und Spaziergänger an, es gibt ein Walderlebniszentrum, ein Wildgehege, eine Minigolfanlage – und natürlich Sportplätze für Tennisspieler, Leichtathleten, Fußballer. Wer nicht gerade in der Nachbarschaft wohnt, reist vor allem mit dem Auto an. Das sorgt bereits seit einigen Jahren für Probleme, vor allem bei Großveranstaltungen oder an den Wochenenden. Denn der Parkraum am Rande des Naherholungsgebietes ist knapp bemessen.