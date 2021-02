Niederkrüchten Das Feuer war Montagnacht ausgebrochen, verletzt wurde niemand. Rund 350 Kräfte aus ganz NRW Löschten die Flamen und helfen beim Aufräumen.

Die Freiwillige Feuerwehr Niederkrüchten unterstützte nach einem Großbrand in einem umzubauenden Real-Markt die Kräfte in Mühlheim-Speldorf. Sie schickte ein Hilfeleistungslöschfahrzeug. Ab 0.20 Uhr am Montag stand der Supermarkt lichterloh in Flammen, verletzt wurde niemand. Rund 350 Feuerwehrleute aus NRW unterstützen beim Löschen und Aufräumen.