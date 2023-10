Doppeltes Jubiläum in der Burggemeindehalle Brüggen feiert seine Feuerwehr

„24/7 sind Bürger aus Brüggen bereit, für ihre Mitbürger einzustehen. Das ist eine Leistung, die man gar nicht genug würdigen kann“, sagte Vize-Kreisbrandmeister Thomas Metzer. Sarkastisch bezog er sich auf die Meinung mancher, dass es sich ja „nur um ein paar Einsätze“ im Jahr handele. Die Coronakrise, die andauernde Energiekrise und die Klimakrise würden auch die Feuerwehr betreffen, die dann immer gefragt werde, ob es einen Plan B gebe, wenn Situationen brenzlig würden, die Technik immer fordernder und die Einsätze immer schwieriger und gefährlicher. „Jetzt gehen wir in eine Wirtschaftskrise. Es zerreißt mir das Herz, wenn Feuerwehrleute Nebenjobs annehmen müssen, um ihre Familien über Wasser zu halten und der Wehr fehlen“, sagte Metzer. Auch Terrorismusbedrohungen durch die Kriege würden die Feuerwehren viel stärker als in den vergangenen Jahrzehnten fordern. „Wenn es uns nicht gelingt, die Kameradschaft der Mitglieder nach vorne zu bringen, sieht es für die Freiwillige Feuerwehr schlecht aus“, befürchtete er. Die Kameraden müssten Spaß haben, zur Feuerwehr zu gehen, um auch bereit zu sein, die enorme Investition in die Ausbildung und die Einsätze zu leisten.