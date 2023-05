Polizeikontrolle in Viersen Lkw-Fahrer ohne Führerschein in Viersen unterwegs

Bei einer Polizeikontrolle am Wochenende sind Einsatzkräfte in Viersen-Dülken am Bruchweg an einen Lkw-Fahrer ohne gültigen Lkw-Führerschein geraten. Zudem stand der Fahrer nach Polizeiangaben unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, kontrollierten die Kollegen des Verkehrsdienstes den Lkw am Samstag, 29. April, um 12 Uhr. Der 30-jährige Lkw-Fahrer händigte dem Einsatzteam einen Personalausweis aus und gab an, seinen Führerschein habe er bei seiner Schwester vergessen. Die Prüfung der beiden Einsatzkräfte ergab, dass er zwar einen Führerschein besitzt, dieser allerdings nicht die Berechtigung enthält, einen Lkw zu fahren. Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, gab der Fahrer letztlich an, er habe eine vorläufige Bescheinigung für die notwendige Klasse C1. Diese konnte er jedoch nicht vorweisen. Im Gesprächsverlauf vermuteten die Einsatzkräfte zudem, dass der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein freiwilliger Test vor Ort war den Polizeiangaben zufolge positiv. Der 30-Jährige durfte nicht weiter fahren. Auf der Polizeiwache Nettetal entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Das Verkehrskommissariat ermittelt.