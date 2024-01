Besonders im ländlich geprägten Kreis Viersen stößt der geplante Abbau von Subventionen im Agrarsektor auf großen Unmut. Die Polizei bat am Sonntagabend: "Seien Sie alle respektvoll im Umgang miteinander und nehmen Sie Rücksicht aufeinander!" Szenen wie am Donnerstagabend, als wütende Landwirte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Verlassen einer Fähre hinderten, solche Szenen sollen sich im Kreis Viersen nicht abspielen. Das Ziel der Landwirte ist aber klar: Sie wollen an diesem Montag "Deutschland lahmlegen". Im Kreis Viersen fängt das in Niederkrüchten an: Dort wird wegen der Trecker-Demo gegen 8 Uhr die L 372, Damer Straße, zwischen der Kreuzung in Niederkrüchten-Heyen und der Kreuzung mit der Kasender Straße in Schwalmtal-Amern voll gesperrt. Wir berichten live von dem Demonstrationszug.