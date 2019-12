Liveblog : CDU Viersen stellt Bürgermeisterkandidaten auf

Viersen Wer tritt für die CDU Viersen bei der Bürgermeisterwahl im September 2020 an? Zwei Kandidaten bewerben sich um den Job. Am Donnerstagabend stellen sie sich den Mitgliedern zur Wahl. Wir berichten live.

Wird Christoph Hopp (50), Schulleiter des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums, der CDU-Bürgermeisterkandidat bei der Kommunalwahl 2020 in Viersen? Oder macht Wolfgang Genenger (57), langjähriger Leiter des Planungsausschusses und in der katholischen Kirchengemeinde St. Remigius für Bau und Liegenschaften verantwortlich, das Rennen? Darüber entscheiden am Donnerstagabend die Mitglieder des CDU-Stadtverbands.