RP-Aktion in Brüggen-Bracht Rabaue-Konzert im Live-Ticker verfolgen

Die Rabaue spielen am Sonntag, 17. September, ab 16 Uhr auf dem Bischof-Dingelstad-Platz in Bracht. Mehr zu ihrem Besuch ist ab 14 Uhr online unter www.rp-online.de/viersen im Live-Ticker zu verfolgen. Ab 13.30 Uhr ist die Rheinische Post, die den Auftritt verlost hat, mit dem RP-Medienmobil an der Bühne. Wer ein Autogramm der beliebten Band-Mitglieder will, kann dafür eine halbe Stunde ab 14.30 Uhr nutzen und auch mit der Band plaudern. Das Programm beginnt um 14 Uhr mit einem DJ, ab 15 Uhr sind Tanzgruppen aus Bracht zu sehen.