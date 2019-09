Kultur in Viersen : Ein literarischer Geburtstags-Abend für Albert Vigoleis Thelen

Vieren Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Vereins für Heimatpflege mit der Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek Viersen und den Buchhandlungen Doetsch.

Albert Vigoleis Thelen gilt als großer Viersener Dichter und Schriftsteller. Für den Verein für Heimatpflege Viersen ist es mittlerweile schon Tradition, jedes Jahr im Gedenken an den am 28. September 1903 geborenen und 1989 gestorbenen Thelen einen Geburtstags-Abend auszurichten. „Warum wir Albert Vigoleis Thelen ebenso begeistert wie bedingungslos lieben“, ist das Motto des diesjährigen literarischen Geburtstags-Abends am Samstag, 28. September, ab 19 Uhr in der Villa Marx an der Gerberstraße 20 in Viersen.