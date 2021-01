Zugverkehr Kreis Viersen : Linie 13: Haltausfälle wegen Bauarbeiten

Kreis Viersen Züge der Linie RE 13 halten von Montag, 1., bis Mittwoch, 10. Februar, tagsüber nicht an den Bahnhöfen zwischen Viersen und Venlo. Wie der Betreiber Keolis/Eurobahn mitteilt, liege das an Baumaßnahmen der DB Netz.

Die Haltausfälle gelten in dem Zeitraum jeweils zwischen 7 und 16.30 Uhr. Für die ausfallenden Halte ist ein Schienenersatz mit Bussen eingerichtet, etwa in Viersen am Bahnhofsvorplatz.