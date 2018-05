Brüggen: "Lieder der Freundschaft" mit Amicitia und Laetitia

Brüggen Die Männergesangsvereine aus Bracht und Lüttelbracht gaben mit einem niederländischen Chor ein Konzert in Bracht

Ehrlich erfrischend: So wirkte der Gesang der niederländischen De Leeuwer Cantorij bei der zweiten Auflage "Lieder der Freundschaft" vom Männergesangsverein (MGV) Laetitia Lüttelbracht. In den Brachter Bürgersaal waren 250 Besucher und Sänger gekommen.

Dabei sangen mehr Frauen als Männer. Sie sangen Elina, ein griechisches Liebeslied, mit Swalmener Querflöten- und Klarinettenunterstützung, ein großer Hit in den 1990er-Jahren. Bei "Tränen lügen nicht" meinte ihr Dirigent Thijs Hannen: "Und sie lügen doch." Sein Chor sang nämlich stattdessen die besinnliche, schön anzuhörende, schwedische Gospel "Holy is the Lamb". Ganz anders klang der lebendige Song "Hakuna Matata", bekannt aus dem Film "König der Löwen". Ihn mussten sie als Zugabe noch einmal bringen.