Urlaubssaison 2024 Wohin Viersener diesen Sommer verreisen

Die Sommerferien haben begonnen, am Freitag gab es endlich Zeugnisse – das bedeutet auch den Startschuss für die Urlaubssaison. Doch wohin zieht es die Viersener in diesem Sommer, der sich bisher noch nicht von seiner besten Seite zeigte. Wie gerne machen sie Urlaub in Deutschland? Ab auf die Insel, egal ob Rügen, Kanaren oder Mallorca? Oder lieber irgendwo ins Inland? Oder darf es auch beispielsweise Skandinavien sein? Wie beliebt ist eigentlich Urlaub bei unseren Nachbarn in den Niederlanden?