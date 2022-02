In Folge zwei der RTL-Kuppelshow : Bachelor – Liebes-Traum von Giannina aus Viersen geplatzt

„Die Zeit in Mexiko war anstrengend und aufregend zugleich“, sagt Giannina (22) aus Viersen. Foto: RTL

Viersen In Folge zwei der RTL-Kuppelshow war Schluss für die 22-Jährige. Der Bachelor hatte keine Rose für Giannina. Warum es nicht gepasst hat.

Giannina Parrilla aus Viersen hat an der aktuellen Staffel der RTL-Kuppelshow „Bachelor“ teilgenommen, um die Liebe ihres Lebens zu finden. Doch bereits in der zweiten Folge platzte für die Viersenerin am Mittwochabend der Liebes-Traum. Erste Anzeichen konnte der Zuschauer bereits erahnen, als Bachelor Dominik Stuckmann in der zweiten Folge mehrere Frauen auf Dates einlud – nicht aber Parrilla. Es folgte die zweite Nacht der Rosen und die Gewissheit: Dominik hatte keine Rose für die 22-Jährige Viersenerin. Im Rennen um seine Gunst sind jetzt noch 15 von ursprünglich 22 Frauen übrig.

Parrilla war nicht verwundert, dass sie vom Bachelor keine Rose bekam: „Ich war nicht überrascht, da bei seiner frühen Frage nach der Familienplanung für mich doch schnell klar war, dass das nicht passen kann.“ Ein weiteres Anzeichen sah die 22-Jährige darin, dass eine Date-Einladung ausblieb. Die Viersenerin hat sich die Zeit in Mexiko anders vorgestellt: „Natürlich war es auch enttäuschend so schnell feststellen zu müssen, dass wir nicht zusammenpassen werden. Auch ich bin natürlich mit Hoffnungen in dieses Abenteuer gestartet“, gibt sie zu. Während der Dreharbeiten habe Parrilla auch über einen selbstbestimmten Ausstieg nachgedacht: „Ich war selbst sehr skeptisch, ob ich bleiben soll, da ich durch unsere Gespräche festgestellt habe, dass es eher keine Zukunft für uns geben wird“, erinnert sie sich. „Ich wollte aber nicht vorschnell handeln.“

Rückblickend ist Parrilla froh über ihre Teilnahme an der Kuppelshow: „Die Zeit in Mexiko war anstrengend und aufregend zugleich. Gerne hätte ich mehr Zeit gehabt, um Land und Kultur besser kennenzulernen.“ Ihre schönste Erfahrung war das Leben in der Villa mit ihren Konkurrentinnen: „Auch die Partys am Pool habe ich besonders genossen, gerne wäre ich bei einem der schönen Dates mit den großartigen Kulissen auch dabei gewesen“, sagt sie.