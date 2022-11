Landwirte im Kreis Viersen Alle Streckenverläufe – hier fahren die Lichttrecker

In Dornbusch und Süchteln können sich die Zuschauer auf den 9. Dezember freuen. Los geht es um 17 Uhr an der Dorfstraße. Es folgen Amrather Weg, Mühlenheuweg, Ritterstraße, Franziskusstraße, Horionstraße, Johannesstraße. Stopp im Altenzentrum im Johannistal. Es geht weiter mit der Josef-Steinbüchel-Straße, Humboldtstraße, Bergstraße. Stopp am Altenheim Irmgardisstift Süchteln. Im Anschluss kommen Westring, Ostring, Anne-Frank-Straße, Mittelstraße, Freudenbergstraße, Tönisvorster Straße. Stopp am Irmgardis-Krankenhaus. Es folgen der Ostring, Lindenplatz, Hochstraße, Grefrather Straße. Stopp am Hephata Wohnhaus. Das Ende ist der Parkplatz der Firma SAB Bröckskes an der Grefrather Straße 204-212.