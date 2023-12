Lichterfahrten 2023 So fahren die Trecker durch Viersen-Süchteln

Der weitere Streckenverlauf: Amrather Weg, Mühlenheuweg, Ritterstraße, Franziskusstraße, Horionstraße, Johannisstraße. Dort Stopp am Altenzentrum Johannistal. Josef-Steinbücheln-Straße, Humboldtstraße, Bergstraße. Dort Stopp am Altenheim Irmgardisstift. Westring, Ostring, Anne-Frank-Straße, Mittelstraße, Freudenbergstraße, Tönisvorster Straße. Dort Stopp am Irmgardis-Krankenhaus. Ostring, Lindenplatz, Hochstraße, Grefrather Straße. Stopp am Hephata-Wohnhaus. Dort beginnt dann die Auflösung des Korsos.