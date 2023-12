Lichterfahrten 2023 So fahren die Trecker durch Viersen-Dülken

In Dülken startet die Lichterfahrt der Landwirte unter dem Titel „Ein Funken Hoffnung – Auch wir brauchen Hoffnung" am Sonntag, 10. Dezember. Treffpunkt der lichtergeschmückten Traktoren ist um 17 Uhr der Technologiering in Mackenstein. Über die L475 geht es in Richtung Dülken.