Lichterfahrt in Viersen So schön war der Trecker-Korso in Dülken

Die nächste Lichterfahrt der Landwirte startet am Freitag, 15. Dezember. Dann führt die Route quer durch Viersen. Treffpunkt ist um 17 Uhr der Ortsausgang der Hardter Straße. Der Hardter Straße folgen Bockerter Straße, Bebericher Straße, Gladbacher Straße, Ummertalweg, Helenenstraße, Heimerstraße, Neuwerker Straße, Am Haskamp, Bachstraße, Robend, Krefelder Straße, Donker Weg, Flämische Allee, Hageau-Promenade bis Brüsseler Allee, Maasweg, Kemperlandweg, Am Steinkreis, Kanalstraße, Sittarder Straße, Oberrahserstraße, Süchtelner Straße, Freiheitsstraße, Lindenstraße, Burgstraße, Goetersstraße, Dülkener Straße, Remigiusstraße, Gartenstraße/Theodor-Heuss-Platz, Löhstraße, Wilhelmstraße, Hauptstraße, Heierstraße, Hermann-Hülser-Platz und Heimbachstraße.