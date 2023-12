Ein Funken Hoffnung 2023 So fahren die Lichtertrecker durch Viersen

Am Freitag, 15. Dezember, können sich die Viersener auf einen Abend voller Licht freuen. Die Lichterfahrt der Landwirte steht an. Wenn die Dunkelheit kommt, wird es in Viersen ganz hell. Genauer gesagt, am Ortsausgang der Hardter Straße. Dort startet um 17 Uhr die diesjährige Lichterfahrt der Landwirte mit dem Titel „Ein Funken Hoffnung".